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Оскорбившую соседку в общедомовом чате россиянку оштрафовали

В Уфе женщину, оскорбившую в общедомовом чате соседку, оштрафовали

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Уфе местную жительницу, которая некорректно высказалась в адрес соседки в чате, обязали выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Как рассказали в ведомстве, в августе 2024 года 49-летняя женщина участвовала в обсуждении вопроса уборки в подъезде в общедомовом чате на 120 человек. В ходе спора, разгоревшегося в чате, уфимка распалилась и оскорбила соседку. Та обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушении в ее адрес.

Проверка подтвердила слова потерпевшей, и на грубиянку составили административный протокол по статье «Оскорбление». Суд встал на сторону заявительницы, обязав ответчицу выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

До этого в аналогичной ситуации оказалась жительница Магнитогорска: она оскорбила одноклассника дочери в школьном чате, за что ее оштрафовали.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества в школьных чатах.

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