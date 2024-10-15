Оскорбившую соседку в общедомовом чате россиянку оштрафовали

В Уфе местную жительницу, которая некорректно высказалась в адрес соседки в чате, обязали выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Как рассказали в ведомстве, в августе 2024 года 49-летняя женщина участвовала в обсуждении вопроса уборки в подъезде в общедомовом чате на 120 человек. В ходе спора, разгоревшегося в чате, уфимка распалилась и оскорбила соседку. Та обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нарушении в ее адрес.

Проверка подтвердила слова потерпевшей, и на грубиянку составили административный протокол по статье «Оскорбление». Суд встал на сторону заявительницы, обязав ответчицу выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

До этого в аналогичной ситуации оказалась жительница Магнитогорска: она оскорбила одноклассника дочери в школьном чате, за что ее оштрафовали.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества в школьных чатах.