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В Волгограде семилетний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

«V1»: в Волгограде семилетний ребенок выжил после падения из окна

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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Красноармейском районе Волгограда семилетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Об этом сообщает портал «V1».

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Канатчиков. Семилетний мальчик забрался на подоконник у открытого окна, облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты второго этажа.

Пострадавший выжил, с различными травмами он госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Самаре ребенок выпал из окна четвертого этажа школы. Мальчик упал с высоты прямо на уроке, известно, что школьник из благополучной семьи, каких-либо серьезных проблем с успеваемостью нет. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, о характере полученных травм не сообщается. Специалисты оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Полицейские тем временем устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее школьница разбилась в заброшенном здании в Петербурге.

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