Россиянин вмешался в ссору семейной пары, встав на сторону женщины, и стал фигурантом дела

Житель Орла стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ, когда вмешался в ссору соседей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Как установили полицейские, мужчина 1987 года рождения вмешался в разборки соседской семейной пары. Он встал на сторону женщины и применил в отношении ее мужа силу. Удар пришелся в верхнюю часть туловища. В результате последнему понадобилась медицинская помощь. Ему диагностировали перелом ребер и повреждение легкого. Травму, полученную в ходе конфликта, врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы. Орловчанину избрали меру пресечения в виде надлежащего поведения и подписки о невыезде.

Ранее петербуржец ломился в дверь к соседке с топором и стал фигурантом уголовного дел.