Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин вмешался в ссору семейной пары, встав на сторону женщины, и стал фигурантом дела

Житель Орла вмешался в ссору супругов и стал фигурантом уголовного дела

close
Shutterstock

Житель Орла стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ, когда вмешался в ссору соседей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Как установили полицейские, мужчина 1987 года рождения вмешался в разборки соседской семейной пары. Он встал на сторону женщины и применил в отношении ее мужа силу. Удар пришелся в верхнюю часть туловища. В результате последнему понадобилась медицинская помощь. Ему диагностировали перелом ребер и повреждение легкого. Травму, полученную в ходе конфликта, врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы. Орловчанину избрали меру пресечения в виде надлежащего поведения и подписки о невыезде.

Ранее петербуржец ломился в дверь к соседке с топором и стал фигурантом уголовного дел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами