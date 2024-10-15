Итальянский мусорщик использовал свое сходство с Киану Ривзом, чтобы насиловать женщин

В Италии осудили мужчину, который изнасиловал трех женщин, используя свое сходство с Киану Ривзом, пишет La Stampa.

По данным газеты, 60-летний Убальдо Мануали получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы за то, что вводил жертвам «наркотические или психоактивные вещества», чтобы побудить их совершать «сексуальные действия». Секс с двумя жертвами он снимал на камеру без их ведома, а затем отправил получившиеся интимные видео друзьям в общий чат.

Известно, что мужчина работал уборщиком мусора и знакомился с женщинами с помощью шести аккаунтов в дейтинг-приложениях. Он всегда подчеркивал свое сходство с голливудским актером, а в переписке любил поговорить о звездах шоу-бизнеса. Кроме того, Мануали публиковал фото с христианским крестом, заявлял о любви к животным и игре на фортепиано.

Несмотря на доказательства, которыми стали хранившиеся у Мануали видео сексуального насилия и переписки с потерпевшими, тот отверг все обвинения, заявив, что все его связи были по обоюдному согласию.

«Я знаю, что не делал того, в чем меня обвиняют. Это несправедливый приговор. Правда выйдет наружу», — заявил он, услышав решение суда.

Ранее в Испании задержали притворявшихся Брэдом Питтом мошенников.