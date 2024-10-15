Спасатели эвакуировали 11 человек из-за пожара в петербургской квартире

В Красносельском районе Санкт-Петербурга спасатели эвакуировали 11 человек из дома, в котором вспыхнула квартира. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Северной столице.

Уточняется, что сообщение о возгорании экстренные службы получили 15 октября в 10:03. Пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире на Бронетанковой улице. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось менее 20 минут. Участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне стало известно, что под Уссурийском местный житель случайно устроил пожар, когда хотел разжечь печь.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в трехквартирном доме села Новоникольск. Как установила краевая прокуратура, мужчина 1982 года рождения решил затопить печь в доме на Юбилейной улице и использовал для этого бензин. Из-за неаккуратного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью, начался пожар. Огонь быстро перекинулся на мебель и стены. В результате значительный ущерб был причинен двум квартирам. Его оценили в два миллиона рублей.

Ранее СМИ сообщили о пожаре в лицее Озерска.