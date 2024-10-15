Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели эвакуировали 11 человек из-за пожара в петербургской квартире

В Петербурге спасатели эвакуировали 11 человек из-за пожара на Бронетанковой

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Красносельском районе Санкт-Петербурга спасатели эвакуировали 11 человек из дома, в котором вспыхнула квартира. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Северной столице.

Уточняется, что сообщение о возгорании экстренные службы получили 15 октября в 10:03. Пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире на Бронетанковой улице. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров.

На ликвидацию пожара спасателям понадобилось менее 20 минут. Участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне стало известно, что под Уссурийском местный житель случайно устроил пожар, когда хотел разжечь печь.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в трехквартирном доме села Новоникольск. Как установила краевая прокуратура, мужчина 1982 года рождения решил затопить печь в доме на Юбилейной улице и использовал для этого бензин. Из-за неаккуратного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью, начался пожар. Огонь быстро перекинулся на мебель и стены. В результате значительный ущерб был причинен двум квартирам. Его оценили в два миллиона рублей.

Ранее СМИ сообщили о пожаре в лицее Озерска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами