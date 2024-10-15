Дерматолог рассказала, как правильно мыть руки

Мыть руки надо в прохладной воде, а после — обязательно наносить увлажняющий крем. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Инна Петросова.

«Мыть руки важно, но надо делать это правильно. В последние годы я столкнулась с проблемой, когда много пациентов приходит с жалобами на сухость кожи рук, трещины, зуд. Во время пандемии короновируса люди старались чаще мыть руки, чаще использовать антисептики. В результате мы получили большое количество дерматитов рук. Когда такой пациент приходит ко мне на прием, я стараюсь научить правильно ухаживать за кожей. Мыть руки нужно, но старайтесь использовать для этого воду с низкой температурой, после контакта с моющим средством и водой необходимо восстановить жировой баланс кожи, который мы нарушили при использовании мыла. Обязательно используем увлажняющий или питательный крем для рук — любой, который для вас комфортен и помогает справиться с чувством сухости кожи. Если крем мешает работать, можно мин через 5-10 промокнуть остатки сухой салфеткой», — сказала она.

Врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что частое мытье рук и использование антисептиков может разрушать защитный слой кожи и приводить к заболеваниям.

«Руки мыть нужно по потребностям. В повседневной жизни это получается достаточно часто. Но пациенты злоупотребляют этим советом и моют намного чаще, используют именно спиртовые растворы или растворы-антисептики, чтобы обеззараживать поверхность рук. Но это очень чревато тем, что это химические вещества, которые разрушают нашу водно-липидную мантию, а значит нарушают наш микробиом. А микробиом — это защита кожи и всего организма. Соответственно, при нарушении микробиома последствия могут быть очень неприятными, начиная с аллергического дерматита, заканчивая экземой, переходящей в хроническую. Возможны и другие гнойничковые заболевания, потому что нет защиты», — пояснила она.

По словам врача, невозможно назвать, сколько раз мыть руки оптимально, но «все должно быть в меру».

«Это обычная гигиеническая процедура. Приходя с улицы, перед приемом пищи, перед тем, как вы дотрагиваетесь до лица, обязательно нужно мыть руки. Все должно быть в меру. Оптимальное количество раз мы назвать не можем, у каждого свои потребности. Мама с грудничком вынуждена часто мыть руки, как и у домохозяек практически постоянно находятся в воде руки. Мы можем предложить перчатки, но их не все переносят, не всем удобно. Поэтому если у вас пока нет проблем с кожей рук, я советую обычный крем для рук использовать постоянно: перед сном, после мытья рук. Это позволит обезопасить вашу кожу», — уточнила она.

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук, посвященный популяризации этого процесса как простого способа профилактики заболеваний. Дата была учреждена в 2008 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, Детского фонда ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения.

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