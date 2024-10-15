Экс-глава рязанского Минстроя арестован по делу о мошенничестве

Экс-министра строительного комплекса Рязанской области Дмитрия Василевского подозревают в покушении на мошенничество, он арестован. Об этом сообщило УМВД по региону, передает РИА Новости.

Также по месту жительства Василевского в Московской области был арестован исполнительный директор коммерческой организации, выступавший в роли доверенного лица экс-министра.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год Василевский, сговорившись с сообщником, помогал подрядчикам за вознаграждение заключать контракты на выполнение работ по госпрограммам и облегчал процесс приемки данных работ.

Правоохранители провели в Рязани операцию по задержанию посредника с поличным при получении пакета с 20 млн рублей.

Суд назначил экс-чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщнику — домашний арест.

До этого бывший глава министерства транспорта Свердловской области Василий Старков признался в получении взятки в размере 4 млн рублей. Он за вознаграждение обеспечивал подрядчика госконтрактами на ремонт дорог Свердловской области.

Ранее в Бурятии задержали помощника главы регионального минсельхоза.