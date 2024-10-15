В Госдуме предложили снижать ипотеку многодетным семьям

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил снижать ипотеку многодетным родителям. В беседе с » Радио 1» он подчеркнул, что семьи с пятью и более детьми спасают демографию страны, поэтому должны чувствовать себя под защитой.

«У нас есть замечательная идея: при наличии троих детей давать 6% семейной ипотеки, естественно, чем больше детей, тем меньше дохода на каждого человека, и было бы справедливее для семей с шестью детьми уже 3% или 2%, то есть снижать», — сказал парламентарий.

В данный момент, по его словам, предложение прорабатывается с правительством.

До этого Милонов прокомментировал идею ввести в России налог на бездетность. По мнению депутата, такие меры не поспособствуют созданию новых семей. Он отметил, что «ни одна репрессия не заменит светлого желания строить семью и иметь ребенка».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что Россия нуждается в введении налога для бездетных граждан. По его мнению, собранные средства можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом парламентарий признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не пугать россиян идеями о налоге не бездетность.