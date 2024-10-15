Мошенница заявила, что больна, и обманула влюбленного в нее пенсионера

В Германии женщина заявила, что больна, и обманула влюбленного в нее пенсионера, пишет Bild.

По данным полиции, 67-летний мужчина из Баварии был до безумия влюблен в 42-летнюю женщину. Где пара познакомилась, не уточняется, однако известно, что у мошенницы был 41-летний сообщник.

В течение нескольких лет аферистка общалась с пожилым мужчиной и однажды призналась ему, что нуждается в деньгах. Женщина заставила пенсионера поверить в то, что была больна и теперь ей необходимо оплачивать медицинские расходы.

За время отношений он передал возлюбленной €300 тыс. наличными, но в какой-то момент у мужчины возникли подозрения, и он обратился в полицию.

Правоохранители быстро поняли, что заявитель стал жертвой «любовного мошенничества», они задержали подозреваемую и ее подельника на прошлой неделе. Суд оставил их под арестом.

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