Обвиняемого в шпионаже гражданина Кореи оставили в СИЗО

Московский городской суд признал законным продление ареста гражданину Южной Кореи Пэк Вон Суну, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.
Таким образом, гражданин Кореи останется в СИЗО до 15 ноября текущего года.
Пэк Вон Сун был арестован в марте. Подозреваемого задержали во Владивостоке. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого Пэк Вон Сун был этапирован в Москву для проведения следственных действий.
В середине сентября Лефортовский суд Москвы продлил иностранцу срок содержания под стражей. При этом судебное заседание прошло в закрытом режиме. Это связано с секретными сведениями, которые включили в состав дела.
По статье 276 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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