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Обвиняемого в шпионаже гражданина Кореи оставили в СИЗО

Суд признал законным продление ареста обвиняемому в шпионаже гражданину Кореи

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Shutterstock

Московский городской суд признал законным продление ареста гражданину Южной Кореи Пэк Вон Суну, который обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Таким образом, гражданин Кореи останется в СИЗО до 15 ноября текущего года.

Пэк Вон Сун был арестован в марте. Подозреваемого задержали во Владивостоке. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого Пэк Вон Сун был этапирован в Москву для проведения следственных действий.

В середине сентября Лефортовский суд Москвы продлил иностранцу срок содержания под стражей. При этом судебное заседание прошло в закрытом режиме. Это связано с секретными сведениями, которые включили в состав дела.

По статье 276 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее в Запорожской области осудили украинца за шпионаж.

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