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Спасенного после двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчину доставили в Магадан

360.ru: судно со спасенным в Охотском море мужчиной прибыло в Магадан

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МЧС РФ по Сахалинской области

После двухмесячного дрейфа в Охотском море спасенного рыбаками Михаила Пичугина доставили в Магадан. Судно, на котором он прибыл, осматривают следователи, сообщил 360.ru сотрудник магаданского порта.

«Судно прибыло в порт в 20 часов по местному времени и сейчас находится там, на нем работают следователи», — уточнил сотрудник.

Он добавил, что не видел спасенного мужчину, а расследованием дела занимаются правоохранительные органы.

Напомним, лодка, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее происшествие прокомментировала близкая подруга спасенного в Охотском море мужчины.

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