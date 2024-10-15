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Брат бывшего мэра города на Кузбассе открыл стрельбу по полицейским

СК: в Белово на Кузбассе произошла перестрелка при разгроме преступной группы

В городе Белово в Кемеровской области произошла перестрелка при разгроме преступной группы, сообщило региональное управление Следственного комитета.

По данным «Инцидент Кузбасс», среди участников группы был брат бывшего мэра города Алексея Курносова Александр. При задержании он открыл стрельбу по полицейским.

Александр Курносов, бывший директор МБУ «Управление капитального строительства города Белово», директор МКУ «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального района» и двое директоров коммерческих организаций были задержаны по обвинению в мошенничестве при строительстве социального жилья. По данным следствия, преступление было совершено в июле 2015 года и в сентябре 2016 года.

Алексей Курносов неожиданно покинул пост мэра города 13 сентября, за месяц до задержания брата. Причиной отставки он назвал переход на новое место работы.

До этого борца с экстремизмом Калитюка задержали в Танкограде с погоней и стрельбой.

Ранее жители Кемеровской области сообщили о появлении лисы в городе Белово.

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