В Петербурге подросток вскрыл баллон с освежителем воздуха и попал в больницу

В Петербурге устанавливаются обстоятельства отравления 12-летнего подростка, мальчика нашли в квартире без сознания. Об этом сообщает «Фонтанка».

12-летний школьник был доставлен в детскую городскую больницу с признаками строго ингаляционного отравления. По предварительной информации, мальчика нашли без сознания в туалете.

Пока родителей не было дома, он вскрыл баллон с освежителем воздуха, после чего ему стало плохо. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что в Петербурге двухлетний ребенок отравился средством от насморка. У мальчика также диагностировали ОРВИ. Родители лечили ребенка популярным препаратом, который обычно назначается взрослым пациентам. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении под наблюдением специалистов. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее пятилетняя девочка отравилась ягодой, которая провоцирует остановку сердца.