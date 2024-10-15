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В Петербурге подросток вскрыл баллон с освежителем воздуха и попал в больницу

«Фонтанка»: в Петербурге подросток отравился освежителем воздуха

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге устанавливаются обстоятельства отравления 12-летнего подростка, мальчика нашли в квартире без сознания. Об этом сообщает «Фонтанка».

12-летний школьник был доставлен в детскую городскую больницу с признаками строго ингаляционного отравления. По предварительной информации, мальчика нашли без сознания в туалете.

Пока родителей не было дома, он вскрыл баллон с освежителем воздуха, после чего ему стало плохо. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что в Петербурге двухлетний ребенок отравился средством от насморка. У мальчика также диагностировали ОРВИ. Родители лечили ребенка популярным препаратом, который обычно назначается взрослым пациентам. Сейчас пациент находится в инфекционном отделении под наблюдением специалистов. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее пятилетняя девочка отравилась ягодой, которая провоцирует остановку сердца.

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