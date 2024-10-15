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В бюджет Москвы на 2025 год заложили средства на цифровую трансформацию города

Собянин: бюджет Москвы предусматривает средства на модернизацию МЭШ

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Проект бюджета столицы на 2025 год включает развитие цифровых технологий, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас в Москве более 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ), среди которых медицинские ИИ-сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальная транспортная система и другие.

«В ближайшие три года мы продолжим цифровую трансформацию для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом», — написал мэр.

Собянин добавил, что в Москве продолжат развивать единую медицинскую информационно-аналитическую систему, а также продолжится модернизация сервисов «Московской электронной школы» (МЭШ).

«Будем развивать «Портфолио учителя», «Цифровой учитель» на базе ИИ и дорабатывать сервисы МЭШ под потребности колледжей», — отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году на развитие образования в Москве направят 649,6 млрд рублей.

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