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В России могут начать штрафовать мигрантов на 60 млн рублей за фиктивную регистрацию

В ГД одобрили проект о штрафах до 60 млн руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Комитет Государственной думы по государственному строительству одобрил и рекомендовал палате рассмотреть в первом чтении законопроект о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Инициатива будет рассмотрена в первом чтении депутатами Госдумы 17 октября.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая и т.д.

Законопроектом предлагается установить для компаний и организаций повышенные меры ответственности за подделку документов в целях организации нелегальной миграции. Речь идет о таких фиктивных документах, с помощью которых иностранцы смогут проникнуть на территорию России, встать на миграционный учет, свободно передвигаться по стране, беспрепятственно работать и проживать в ней.

Согласно законопроекту, совершение данного правонарушения будет наказываться штрафом от 5 до 10 млн рублей с конфискацией, а повторное нарушение — от 10 до 60 млн рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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Нелегальные мигранты
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