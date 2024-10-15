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Пилот поссорился с коллегой во время полета и запер ее в кабине

Пилот SriLankan Airlines поссорился с коллегой в полете и запер ее в кабине

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Shutterstock/Vytautas Kielaitis

Капитан воздушного судна SriLankan Airlines во время рейса запер женщину-пилота в кабине после ссоры. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел 21 сентября. Во время рейса UL 607 из Сиднея в Коломбо капитан и второй пилот поспорили, кто первый пойдет в туалет. В итоге капитан запер женщину в кабине летного экипажа.

После рейса мужчину временно отстранили от полетов. Авиакомпания начала внутреннее расследование.

До этого рейс авиакомпании Air Canada в Монреаль был отменен после того, как стюардесса устроила перебранку с пассажирами. Также она заявила, что позовет капитана, но не стала делать этого после ответной просьбы пассажиров. В авиакомпании отметили, что пассажиры получили компенсацию за задержку.

Ранее на борту самолета два пьяных россиянина устроили дебош и были задержаны.

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