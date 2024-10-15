Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому наемнику

Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор в отношении 28-летнего гражданина Франции, воевавшего в составе украинских частей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Гийом Андреони признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Заочно ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает Генпрокуратура, с мая 2022 года по апрель 2023 года в качестве наемника Андреони принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил оплату в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей.

15 октября сообщалось об аналогичном заочном вердикте Верховного суда Донецкой народной республики в отношении 39-летнего гражданина Грузии Алеко Хецуриани. За участие в боевых действиях на стороне Украины его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд приговорил 72-летнего наемника из США к 6 годам 10 месяцам колонии.