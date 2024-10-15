Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд ДНР вынес заочный приговор французскому наемнику

Генпрокуратура: французского наемника заочно приговорили к 14 годам колонии

close
Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор в отношении 28-летнего гражданина Франции, воевавшего в составе украинских частей. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Гийом Андреони признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Заочно ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает Генпрокуратура, с мая 2022 года по апрель 2023 года в качестве наемника Андреони принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это он получил оплату в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей.

15 октября сообщалось об аналогичном заочном вердикте Верховного суда Донецкой народной республики в отношении 39-летнего гражданина Грузии Алеко Хецуриани. За участие в боевых действиях на стороне Украины его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд приговорил 72-летнего наемника из США к 6 годам 10 месяцам колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами