В проект бюджета Москвы заложили средства на реконструкцию школ

В 2025 году на развитие образования в Москве направят 649,6 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что средства используют для реконструкции школ, благоустройства территорий.

Собянин добавил, что на данный момент идет модернизация 50 школ, а со следующего года в программу модернизации образовательной инфраструктуры будет входить до 100 зданий ежегодно.

«Продолжим благоустройство территорий образовательных учреждений. Расширим сеть предпрофессиональных классов, чтобы в каждом районе Москвы школьники имели возможность подготовиться к получению профессии», — написал мэр столицы.

Собянин отметил, что в ближайшие 3 года будет значительно увеличен прием в колледжи, чтобы удовлетворить спрос на получение среднего профессионального образования. Также к 2030 году в Москве модернизируют более 90 колледжей.

«Запланировали строительство четырех больших образовательных комплексов. В дополнение к Руднево планируем создать еще две площадки для практической подготовки студентов», — написал он.

Также в 2025 году впервые колледжам в Москве предоставят гранты за высокие результаты подготовки студентов. Средства будут направлены на поощрение педагогов и мастеров производственного обучения. Собянин отметил, что каждый год будут распределяться 20 грантов.

Учителя в столице могут получить вознаграждение за классное руководство, надбавку за работу с электронными технологиями проекта «Московская электронная школа», а также за участие в проекте по подготовке учеников к ЕГЭ.

Напомним, всего с 2011 года в Москве построили 599 новых школ и детских садов. В ближайшие 5 лет планируется построить еще 465 новых зданий. Собянин подчеркнул, что количество школьных и дошкольных мест в зданиях, которые построят с 2024 по 2028 год, будет в 2,5 раза больше, чем было создано за предыдущее пятилетие.