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Сделавший пострадавшую инвалидом виновник ДТП выплатит ей 4 млн рублей

В ЕАО сделавший женщину инвалидом виновник ДТП выплатит ей 4 млн рублей

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Еврейской автономной области суд взыскал в пользу местной жительницы, получившей тяжелые травмы в ДТП, компенсации морального и материального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 21 января 2022 года на федеральной трассе «Амур». Мужчина на Toyota Celsior, следовавший по дороге в сторону Хабаровска, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с авто, которым управляла потерпевшая, женщина 1994 года рождения. ДТП произошло в Смидовичском районе области.

Водитель получила закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, который медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«В связи с полученными травмами ей установлена 3 группа инвалидности и по настоящее время она продолжает проходить лечение», — говорится в сообщении ведомства.

Суд, рассмотрев дело, постановил нарушителя выплатить женщине 174 300 рублей компенсации материального вреда, 4 млн рублей — морального вреда, а также покрыть расходы на государственную пошлину.

Ранее суд обязал владельца большегруза выплатить компенсацию по ДТП, которого он не совершал.

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