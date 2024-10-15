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Во Владивостоке врачи спасли мужчину, отпилившего себе ногу бензопилой

В Приморье спасли мужчину, который отпилил себе ногу бензопилой

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Pixabay

Медики Тысячекоечной больницы Владивостока оказали помощь местному жителю, который случайно отпилил себе ногу бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Россиянин был доставлен в больницу в критическом состоянии с обширной кровопотерей, он случайно отпилил себе ногу бензопилой. Врачи смогли остановить кровотечение и стабилизировать состояние пострадавшего, было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Был взят большой участок подкожной вены и проведена аутовенозная пластика поверхностной бедренной артерии. Разрушенная артерия составила около 10 см в длину, но врачам удалось восстановить магистральное кровоснабжение в повреждённой конечности», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Евгений Бычков.

Операция длилась полтора часа, спустя сутки пациент уже мог самостоятельно передвигаться, он находится под наблюдением специалистов.

Ранее в Ростовской области ребенок играл во дворе и разрезал себе лицо бензопилой.

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