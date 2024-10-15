В Казахстане мэра Талгара и его заместителя уволили после резонансного убийства подростка

В городе Талгар Алма-Атинской области Казахстана местного мэра и его заместителя сняли с постов после резонансного убийства 16-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Акима (мэр. – «Газета.Ru») города Талгар Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана освободили от занимаемых должностей «за ненадлежащее исполнение обязанностей».

«Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении», — заявили в администрации.

В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины убили 16-летнего подростка после конфликта из-за банки пива. Мужчины вошли в продуктовый магазин, принадлежащий отцу подростка, потребовали пива, взяли его и не расплатились. У владельца магазина возникла с ними словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. В итоге мужчины позвали на подмогу вооруженных ружьями и ножами друзей, произошла драка, в которой подросток получил смертельное ранение. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка.