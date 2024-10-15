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Адвокат «правой руки» Шакро Молодого Итальянца подтвердил его освобождение

Адвокат Трапаидзе подтвердил освобождение криминального авторитета Кочуйкова

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, известный как Итальянец, вышел на свободу из колонии в связи с истечением срока наказания. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердил его адвокат Константин Трапаидзе.

«Да, он вышел. У него сегодня срок истек полностью. Других комментариев пока не буду давать. Пообщаюсь с ним — скажу», — заявил он.

О том, что Кочуйков освободился из колонии, 15 октября сообщил Telegram-канал 112. Отмечалось, что Итальянец покинул калужскую колонию на черном Mercedes.

Кочуйков стал известен после перестрелки в декабре 2015 года рядом с рестораном Elements в центре Москвы. Конфликт возник после того, как люди Кочуйкова потребовали у владелицы ресторана Жанны Ким 8 млн рублей неустойки за разрыв контракта на ремонт с дизайнером. В результате стрельбы были ранены девять человек — двух из них врачи не смогли спасти.

Никулинский суд Москвы приговорил Кочуйкова к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кочуйкова называют ближайшим соратником криминального авторитета Шакро Молодого, который вышел из колонии в марте — он отбывал наказание шесть лет. Вор в законе должен был находиться в тюрьме еще три года и 10 месяцев, но суд решил освободить его по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, из-за какой болезни Шакро Молодой вышел на свободу.

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