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Избитых однокурсником студенток отчислили из российского вуза за жалобу на нападавшего

В Петербурге из вуза отчислили двух избитых однокурсником студенток после жалобы

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Ека Дерягина/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из Восточно-Европейского института психоанализа (ВЕИП) в Петербурге отчислили двух студенток после того, как они пожаловались на своего однокурсника. Об этом написала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) одна из пострадавших.

Учившиеся в магистратуре ВЕИП Юлиана К. и Екатерина Д. стали жертвами избиения и угроз со стороны их однокурсника. Ректор вуза Михаил Решетников знал о ситуации, но, по словам девушек, встал на сторону нападавшего и проигнорировал все просьбы пострадавших о защите. При этом избивший однокурсниц студент продолжил преследовать их в соцсетях и слать угрозы. Он даже следил за своими жертвами после окончания занятий в вузе, по институту девушки передвигались только в сопровождении одногруппников, которые даже подписали письмо в их защиту. Однако ни обращения к руководству вуза, ни попытки студентов дать отпор злоумышленнику результатов не принесли.

«Агрессор открыто запугивал людей в групповом чате. Через три недели этого невыносимого кошмара «этическая комиссия» ВЕИП приняла решение отчислить меня и вторую жертву. Агрессор остается получать образование психоаналитика. Он продолжает преследовать меня в соцсетях. У меня сотрясение мозга. Побои зафиксированы, заявления в полицию поданы. Юрист у нас есть. Нашему случаю нужна огласка», — написала потерпевшая.

Члены этической комиссии, на заседании которой также присутствовал ректор ВЕИП, откровенно насмехались над жертвами, с пристрастием допрашивали их и запугивали. В итоге девушек отчислили, теперь они хотят предать ситуацию огласке, а также намерены обжаловать решение комиссии и получить компенсацию морального вреда.

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