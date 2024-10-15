Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратове появится новый мост через Волгу

Новый мост через Волгу построят в Саратове

close
ООО «ГЕО-ПРОЕКТ»

В России начнут реализацию первого этапа строительства Южного автодорожного обхода вокруг Саратова, который предусматривает возведение моста через Волгу, проектно-сметную документацию одобрила Главгосэкспертиза РФ. Об этом сообщает sarinform.ru.

Здесь возведут четырехполосную дорогу протяженностью более 14,7 км, русловой мост длинной около 2 км, а также правобережный и левобережные сталежелезобетонные мосты. Помимо этого, в рамках проекта проведут обустройство четырех насыпей, построят мост с проездом к селу Хмелевка, путепровод тоннельного типа, здания и сооружения для эксплуатации объекта.

«Реализация объекта позволит переключить движение транзитных грузопотоков с федеральных трасс на объездную дорогу, тем самым снизит транспортную загрузку города», — уточнили в Главгосэкспертизе.

В начале сентября зампред правительства российского региона Павел Пузанов на ВЭФ-2024 заявил, что между Амурской областью и уездом Мохэ в Китае собираются построить железнодорожный мост на частные средства. На данный момент региональное правительство обсуждает подробности строительства с Минтрансом России и ОАО «РЖД».

Ранее глава Минвостокразвития обозначил примерные сроки строительства моста на Сахалин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами