В Саратове появится новый мост через Волгу

В России начнут реализацию первого этапа строительства Южного автодорожного обхода вокруг Саратова, который предусматривает возведение моста через Волгу, проектно-сметную документацию одобрила Главгосэкспертиза РФ. Об этом сообщает sarinform.ru.

Здесь возведут четырехполосную дорогу протяженностью более 14,7 км, русловой мост длинной около 2 км, а также правобережный и левобережные сталежелезобетонные мосты. Помимо этого, в рамках проекта проведут обустройство четырех насыпей, построят мост с проездом к селу Хмелевка, путепровод тоннельного типа, здания и сооружения для эксплуатации объекта.

«Реализация объекта позволит переключить движение транзитных грузопотоков с федеральных трасс на объездную дорогу, тем самым снизит транспортную загрузку города», — уточнили в Главгосэкспертизе.

В начале сентября зампред правительства российского региона Павел Пузанов на ВЭФ-2024 заявил, что между Амурской областью и уездом Мохэ в Китае собираются построить железнодорожный мост на частные средства. На данный момент региональное правительство обсуждает подробности строительства с Минтрансом России и ОАО «РЖД».

Ранее глава Минвостокразвития обозначил примерные сроки строительства моста на Сахалин.