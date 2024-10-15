В Рязани мужчина напал на продавца цветов и попытался ее изнасиловать

Житель Ивановской области предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования, мужчина напал на продавца цветочного павильона. Об этом сообщает СУ СК РФ Рязанской области.

Нападение произошло в июле 2024 года, житель Ивановской области находился в Рязани. Поздно вечером он пришел к цветочному павильону, где напал на продавщицу. Он попытался изнасиловать женщину, но получил отпор. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, злоумышленника удалось задержать.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Москве насильник напал на девушку во дворе дома, но получил отпор. Сотрудница сети тату-салонов шла в сторону дома по тропинке и обратила внимание, что за ней следом движется молодой человек азиатской внешности в толстовке с капюшоном и кожаным рюкзаком. Злоумышленник начал ее домогаться, но девушка извернулась и ударила насильника по лицу со всей силы. После этого преступник оставил ее и сбежал.

Ранее россиянка спаслась от насильника благодаря соседям.