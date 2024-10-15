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В Москве появился тренд на «ананасовые» знакомства в гипермаркетах

«Москва 24»: тренд на необычные знакомства в магазинах появился в Москве

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Shutterstock

В Москве зафиксировали появление тренда на необычные «ананасовые» знакомства в гипермаркетах — жители складывают в тележку с продуктами определенные товары с целью найти пару. Об этом сообщает «Москва 24».

Так, если посетитель магазина положит в свою корзину ананас листьями вниз, это будет означать, что человек не против с кем-то познакомиться. Для знакомства с состоятельным партнером в корзину кладут оливковое масло, для серьезных отношений — горох, гречку или рис. Позитивные и надежные люди кладут в тележку картофель или чипсы. Для высказывания своих намерений жителям нужно удариться тележками.

«Интернет стал обыденностью и хочется уже чего-то нового <...> Они в соцсетях договорились, на каком основании, как они играют в эту игру. И дальше это уже игра», — пояснила семейный психолог Наталья Наумова.

Данный тренд изначально появился в социальных сетях в Испании. Наиболее часто такой способ знакомства использует поколение двухтысячных, зумеры.

В июле сообщалось, что мурманские разработчики презентовали инновационный дейтинговый сервис «Спутник», который обязывает пользователей связывать свои аккаунты с бесплатными и платными базами данных. Алгоритм поиска второго пола включает в себя метод слепого подбора, основанный на совпадении общих интересов, образа жизни, прошлых отношений и состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что воронежец обворовывал доверчивых женщин с сайтов знакомств и попался полиции.

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