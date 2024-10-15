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Увлекшийся соцсетями турист сорвался с самого высокого моста Испании

Турист упал со 192-метрового моста в Испании, снимая контент для соцсетей

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Justin Setterfield/Getty Images

Британец сорвался с самого высокого испанского моста «во время создания онлайн-контента», пишетThe Guardian.

По словам властей, 26-летний турист из Великобритании упал при подъеме на мост Кастилья-Ла-Манча в городе Талавера-де-ла-Рейна. В момент падения он пытался создать контент для социальных сетей. Именно с этой целью потерпевший забрался на сооружение высотой 192 метра вместе со своим 24-летним спутником.

«Они приехали в Талаверу, чтобы подняться на мост и создать контент для социальных сетей, что и привело к такому печальному и плачевному исходу», — отметила городской советник по безопасности Макарена Муньос.

Мост Кастилья-Ла-Манча над рекой Тахо является самым высоким вантовым мостом Испании с момента его открытия в 2011 году. Местные власти неоднократно сообщали, что подъем на него строго запрещен и «не может быть осуществлен ни при каких обстоятельствах».

Ранее женщина попыталась сделать селфи у водопада в Индии и упала в ущелье.

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