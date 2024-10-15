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Активистка пожаловалась на унижение желающих помочь СВО в Крыму

Активистка Калашникова: пограничники унизили волонтеров с гумпомощью для СВО

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Нина Калашникова/VK

Перевозившие гуманитарную помощь для участников СВО волонтеры возмутились унизительным отношением со стороны пограничников в Крыму при проезде на территорию новых регионов РФ. Об этом пишет портал «Север.пост» со ссылкой на публикацию одной из активисток Нины Калашниковой в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, пограничники на законных основаниях потребовали от волонтеров продемонстрировать содержимое грузов, однако в процессе досмотра оно было на несколько часов выставлено под дождь. При этом доставлявшая гумпомощь — аптечки, лекарства, продукты, форму и снаряжения — молодая девушка и ее отец были задержаны, а сами грузы проверены под рентгеном. Отмечается, что волонтеры при этом столкнулись с оскорблениями и их сравнили с наркоторговцами, осуществляющими контрабанду незаконных товаров.

До этого СК завел дело в отношении мужчины, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО.

Ранее волонтер подарил бойцам РФ двух волчиц для помощи на СВО.

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