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На Алтае 12 туристов попали под камнепад, погибла 18-летняя девушка

На Алтае группа туристов попала под камнепад, один человек погиб

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Shutterstock

Туристическая группа из 12 человек попала под камнепад в Республике Алтай, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел 14 октября в устье реки реки Кысхыштубег. Одна из туристок, 18-летняя девушка, погибла месте, еще двое путешественников получили травмы.

До наступления темноты спасателями удалось эвакуировать одну из пострадавших: она смогла выйти навстречу спасателям вместе с другими туристами. Девушку доставили в больницу.

Сейчас на место происшествия следуют девять сотрудников МЧС и две единицы техники.

До этого сообщалось, что в Сочи спасли 45-летнего туриста, который отправился за грибами в лес и сорвался со скалы. Его искали 11 спасателей. Они обследовали местности гор Арош и Бозтепе, а затем отправились в сторону «Мамедова ущелья», где и услышали зов мужчины. Туриста благополучно вывели из леса и передали медикам.

Ранее в Охотском море спасли мужчину, который два месяца дрейфовал в лодке.

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