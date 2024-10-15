Эксперты рассказали, как действовать жертвам телефонных мошенников

Россиянам, которых обманули телефонные мошенники, важно сразу позвонить в банк и попытаться остановить операцию. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

Помимо этого, можно оставить жалобу о том, что с этого номера вам звонили мошенники, на сайте мобильного оператора. Важно также постараться восстановить душевное равновесие, отметила психолог Ирина Коржаева.

«Осознание, что человека обманули, сопровождается ощущением «земля уходит из-под ног». Дыхание сбивается, голова кружится, идет бесконечный поток мыслей: от «что делать, куда бежать, как же я теперь» до крика с истерикой. Здесь работает правило: «Остановиться и подумать». И добавляется еще одно — «Действовать», — сказала она.

Она посоветовала выключить телефон, восстановить дыхание, умыться, крепко растирая уши, чтобы перезагрузиться и собраться. Кроме того, стоит воспринять ситуацию как негативный, но важный опыт, добавила Коржаева. Если справиться самостоятельно не получается, лучше обратиться к родным, друзьям, знакомым, который смогут поддержать.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что мошенники могут снять деньги со счета россиян только в том случае, если люди сами поделятся с аферистами личными данными. Поэтому никому нельзя сообщать свои пароли от личных кабинетов в банке.

Ранее эксперт назвал главные способы применения мошенниками социальной инженерии.