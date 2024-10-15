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Пятилетняя девочка отравилась ягодой, которая провоцирует остановку сердца

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок отравился ягодами ландыша

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Depositphotos

В Петербурге пятилетний ребенок попал в больницу, съев ягоды ландыша. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дошкольница находилась на горнолыжном курорте в Токсово и нашла ягоду ландыша. Девочка попробовала ее и почувствовала себя плохо. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ребенок находится под наблюдением медиков.

Ягоды ландыша майского созревают в лесах Петербурга и Ленобласти в начале октября. Ландыш содержит сердечный гликозид, без своевременного оказания врачебной помощи отравление ландышем приводит к резкому замедлению сердечного ритма и остановке сердца.

До этого сообщалось, что в Петербурге шестилетний ребенок оказался в больнице после экспериментов с домашним растением. Мальчик съел несколько стеблей ядовитой диффенбахии. Позже дошкольника доставили с острым отравлением в одну из детских больниц.

Ранее семилетняя девочка отравилась ядовитыми ягодами под Волгоградом.

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