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В ВШЭ пересчитали россиян с доходом более 150 тысяч рублей

ВШЭ: россиян с доходом свыше 150 тысяч рублей вдвое больше, чем считалось ранее

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Depositphotos

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) представили обновленные оценки финансового расслоения в России, согласно которым доля граждан с доходом свыше 150 тысяч рублей может быть почти в два раза выше, чем считалось ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России трудно определить реальную картину доходного расслоения из-за недостатка данных. Обычно исследователи опираются на два типа источников: опросные и административные. Однако Сергей Кузин, сотрудник Центра экономических измерений и статистики ВШЭ, и его руководитель Александр Суринов предложили метод, позволяющий объединить эти источники для более точных расчетов.

В результате пересмотра оценки доля граждан, чьи трудовые доходы превышают 150 тысяч рублей в месяц, значительно возросла. Ранее считалось, что доля россиян с доходом от 150 до 200 тысяч рублей составляла 0,5% населения, а с доходом свыше 200 тысяч — 0,3%. После учета новой информации первая величина возросла до 1,1%, а вторая — до 0,5%. В то же время число людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей уменьшилось с 2,3 до 1,8%. При этом оценки численности для большей части населения — тех, кто зарабатывает до 40 тысяч, от 40 до 60 тысяч и от 60 до 80 тысяч рублей — остались без изменений (66, 18 и 8% соответственно).

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия на сегодняшний день входит в список стран с высоким уровнем доходов населения.

Ранее стало известно, где в РФ больше всего вакансий от 200 тыс. рублей.

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