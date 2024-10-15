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Журналист Александр Минкин обжаловал отказ снять статус иноагента

Журналист Минкин обжаловал в кассации отказ снять с него статус иноагента

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Советский и российский журналист, театровед и обозреватель «Новой газеты» Александр Минкин (признан в РФ иностранным агентом) подал кассационную жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

«Решение суда апелляционной инстанции обжаловано в кассации 30 сентября», — говорится в документах.

Минюст России внес его в реестр иноагентов в январе этого года. Вместе с ним туда попали писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), журналист Андрей Куршин (признан в РФ иностранным агентом) и бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов (признан в РФ иностранным агентом).

Министерство обосновало свое решение тем, что журналист писал статьи в СМИ, в том числе зарубежных, критиковал российскую власть, а также участвовал в создании материалов СМИ-иноагентов.

12 октября московский суд вернул в прокуратуру административное дело в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), которое завели из-за отсутствия маркировки в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

Ранее Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал второй иноагентский штраф.

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