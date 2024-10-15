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В России назвали сроки перехода на электронные медкарты

Мурашко: переход на электронные медкарты завершат в 2024 году

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Российское здравоохранение полностью перейдет на электронные медицинские карты в текущем году. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«К этому году полностью будет завершен», — заверил он.

По его словам, почти все больницы уже используют электронные медкарты, а порой дублируют их на бумажном варианте.

В России введены единые требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения, в том числе в части ведения интегрированной электронной медицинской карты, добавили в Минздраве.

В прошлом году Мурашко заявлял, что с 2024-го в стране будет обязательным переход на электронные медкарты. По его словам, мера принимается для формирования ресурса данных, чтобы было удобнее трансформировать систему здравоохранения в России.

Исследование Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert показало, что в целом россияне оптимистично смотрят на применение новых технологий в медицине. В частности, для 70% респондентов наличие электронной медицинской карты имеет существенное значение.

Ранее россияне ответили, как цифровые сервисы влияют на их продуктивность.

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