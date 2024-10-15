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Названы сроки отстыковки Crew Dragon от МКС

Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» покинет МКС не ранее 18 октября

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«Роскосмос»

Отстыковка космического корабля Crew Dragon-8 компании SpaceX, на борту которого находятся трое астронавтов и космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин, была перенесена на пятницу, 18 октября. Причиной изменения даты стали неблагоприятные погодные условия в районе предполагаемого приводнения, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

Международный экипаж миссии Crew-8, помимо Гребенкина, включает астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Дженнет Эппс, которые находятся на Международной космической станции с начала марта. Ожидается, что корабль приводнится в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Это уже четвертое изменение срока расстыковки. Первоначально она была запланирована на 8 октября, затем ее перенесли на 10, 13 и 14 октября из-за ураганного ветра в Мексиканском заливе.

Отмечается, что запуск Crew Dragon в космос также переносили несколько раз — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

Ранее был обновлен рекорд по длительности нахождения на МКС за один полет.

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