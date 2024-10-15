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Россиян предупредили о мошеннической схеме с заменой полиса ОМС

Прокуратура: мошенники стали обманывать россиян под предлогом замены полиса ОМС

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Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Мошенники в России освоили новую схему обмана, представляясь сотрудниками страховых компаний и предлагая клиентам заменить полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Эта информация была предоставлена «Известиям» столичной прокуратурой.

В ведомство обратилась 66-летняя пенсионерка из Москвы, которая стала жертвой такого мошенничества и потеряла более 5,2 млн рублей. Звонившие с неизвестного номера выдали себя за работников страховой компании и сообщили женщине о необходимости замены ее полиса. Убедив ее «встать в очередь на замену», они попросили продиктовать код, который она получила по SMS, под предлогом подтверждения очереди. Пенсионерка, не раздумывая, назвала цифры.

Скоро после этого ей позвонили подставные сотрудники финансового мониторинга и полиции, утверждая, что аккаунт пенсионерки на портале «Госуслуги» был взломан, а данные украдены. Они убедили женщину, что ей необходимо снять все средства со счета и передать их «работникам полиции», чтобы избежать неприятностей. В итоге россиянка перевела им все сбережения — свыше 5,2 млн рублей, а затем еще 475 тысяч на другой счет.

Мошенники на этом не остановились. Они сообщили пенсионерке, что налоговая служба проявила интерес к ее делу и что ей необходимо уплатить налог со снятой суммы. В попытке собрать деньги на налог она решила заложить свое золото, но, к счастью, подруга отговорила ее, объяснив, что это все обман.

В прокуратуре напомнили гражданам, что сообщать коды из SMS по телефону нельзя, так же как и передавать свои деньги, поскольку это типичные уловки мошенников.

До этого в МВД России заявили, что спецслужбы Украины покровительствуют мошенникам, «минирующим» российские вокзалы и аэропорты.

Ранее сообщалось, что компании РФ допустили сотни крупных утечек данных в 2024 году.

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