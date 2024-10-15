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В Москве рассмотрят жалобу на арест бывшего мэра Сочи

РИА Новости: Мосгорсуд изучит жалобу на арест бывшего мэра Сочи Копайгородского

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Московский городской суд 15 октября рассмотрит жалобу защиты на заключение под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого обвиняют в хищении земельных участков на 3,7 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Судебное заседание запланировано на 11:30 по московскому времени.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил Копайгородского под стражу. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Копайгородского проверяют на причастность к другим преступлениям. В случае подтверждения бывшему чиновнику будут предъявлены новые обвинения, отметили в правоохранительных органах.

Кроме того, суд арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

После отставки экс-мэра задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.

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