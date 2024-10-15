В Башкортостане агрессивный мужчина напал с ножом на полицейских

В Стерлитамаке мужчина с ножом набросился на полицейских и ранил одного из них. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Башкортостан.

Инцидент случился в одном из торговых центров.

«Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра», — отметили в ведомстве.

Уже на кровле злоумышленник напал на полицейских. В итоге один из них получил ранение. Сотрудникам ведомства пришлось применить табельное оружие — напавшего ранили.

Сейчас полицейскому и задержанному оказывают медпомощь. Правоохранительные органы проводят проверку, добавили в ведомстве.

В начале октября сообщалось, что житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на стражей порядка, полицейских вызвала его жена из-за домашней ссоры. Дебошир напал на одного из сотрудников полиции, схватил его за шею, повалил на пол и попытался укусить. Агрессора удалось скрутить и доставить в отдел полиции.

Ранее вахтовика оштрафовали за пьяное нападение на полицейских в тюменском аэропорту.