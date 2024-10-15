Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкортостане агрессивный мужчина напал с ножом на полицейских

МВД: в Стерлитамаке мужчина ранил ножом полицейского

close
Global Look Press

В Стерлитамаке мужчина с ножом набросился на полицейских и ранил одного из них. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Башкортостан.

Инцидент случился в одном из торговых центров.

«Прибывшие полицейские попытались успокоить ведущего себя неадекватно и агрессивно мужчину. Однако он не реагировал и забрался на крышу торгового центра», — отметили в ведомстве.

Уже на кровле злоумышленник напал на полицейских. В итоге один из них получил ранение. Сотрудникам ведомства пришлось применить табельное оружие — напавшего ранили.

Сейчас полицейскому и задержанному оказывают медпомощь. Правоохранительные органы проводят проверку, добавили в ведомстве.

В начале октября сообщалось, что житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на стражей порядка, полицейских вызвала его жена из-за домашней ссоры. Дебошир напал на одного из сотрудников полиции, схватил его за шею, повалил на пол и попытался укусить. Агрессора удалось скрутить и доставить в отдел полиции.

Ранее вахтовика оштрафовали за пьяное нападение на полицейских в тюменском аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами