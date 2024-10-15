Два украинца получили срок за нападение с топорами на военкомов

Украинский суд отправил в колонию на три года двух братьев, которые напали с топорами на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкоматов). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Черновицкой области с участием Бориса и Александра Красенниковых.

Изначально один из них, находясь за рулем «Нивы», сбил сотрудника ТЦК, затем он вместе с братом, который сидел верхом на лошади, набросился на военкома с топором и нанес ему несколько ударов. После этого они вдвоем разбили стекла автомобиля сотрудников ТЦК.

По данным издания, причиной нападения стало то, что у одного из мужчин мобилизованный сын пропал без вести, в чем он винил сотрудника ТЦК.

В последнее время мобилизация на Украине участились конфликты граждан с военкомами. Масштабные рейды сотрудников центров комплектования на мужчин призывного возраста по всей страны объясняют срывом планов мобилизации.

Ранее на Украине допустили мобилизацию женщин.