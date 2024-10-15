Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два украинца получили срок за нападение с топорами на военкомов

На Украине два брата получили по три года за нападение на сотрудников ТЦК

close
Freepik.com

Украинский суд отправил в колонию на три года двух братьев, которые напали с топорами на сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК - аналог военкоматов). Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Инцидент произошел 7 марта в селе Плоская Черновицкой области с участием Бориса и Александра Красенниковых.

Изначально один из них, находясь за рулем «Нивы», сбил сотрудника ТЦК, затем он вместе с братом, который сидел верхом на лошади, набросился на военкома с топором и нанес ему несколько ударов. После этого они вдвоем разбили стекла автомобиля сотрудников ТЦК.

По данным издания, причиной нападения стало то, что у одного из мужчин мобилизованный сын пропал без вести, в чем он винил сотрудника ТЦК.

В последнее время мобилизация на Украине участились конфликты граждан с военкомами. Масштабные рейды сотрудников центров комплектования на мужчин призывного возраста по всей страны объясняют срывом планов мобилизации.

Ранее на Украине допустили мобилизацию женщин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами