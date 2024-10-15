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Власти Петербурга отказались запрещать мигрантам работать на транспорте

В Петербурге не поддержали запрет мигрантам работать на транспорте

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонила федеральный законопроект, который, среди прочего, предлагает запретить мигрантам работать в транспортной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

«На заседании комиссии был обсужден федеральный законопроект, ограничивающий правовые возможности мигрантов в определенных секторах, включая транспортный. Члены комиссии выразили несогласие с данным предложением, аргументируя свою позицию тем, что такой запрет нарушит функционирование городских предприятий и организаций, в которых доля мигрантов составляет значительную часть рабочего контингента», — уточняется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе городского парламента, речь идет о проекте закона, который предполагает изменения в статью 14 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», вводя ограничения на осуществление определенных видов деятельности для мигрантов.

Согласно информации на сайте Государственной думы РФ, данный законопроект запланирован к рассмотрению в примерной программе нижней палаты парламента на ноябрь 2024 года.

14 октября председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов предупредил, что предложенная Минтрудом реформа Трудового кодекса в части привлечения к работе мигрантов приведет к дополнительным затратам из бюджета. При этом, по его мнению, количество иностранных граждан в стране заметно увеличится.

Ранее россияне заявили о большом количестве мигрантов в стране.

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