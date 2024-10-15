Россиянам дали советы, как не попасть на мошенников при оплате услуг ЖКХ

В современных реалиях схемы мошенничества проникли во все отрасли. В том числе можно попасть на такие схемы и при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Хотя практически всегда все зависит от нашей должной осмотрительности и внимательности, рассказала «Газете.Ru» ведущий юрист Эльмира Носик, юридическая компания «Архипова и Партнеры».

Одним из самых часто встречающихся видов мошенничества может быть рассылка квитанций ненадлежащей управляющей организацией либо откровенно липовые квитанции левой компании с такими же липовыми реквизитами.

«Хотя после введения лицензирования в 2015 году и создании Государственной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) сведения находятся в открытом доступе и узнать о надлежащей управляющей компании можно легко, найдя адрес своего многоквартирного дома на портале https://dom.gosuslugi.ru/. Поэтому при подозрительных квитанциях с указанием новой организации в них – это легко можно проверить», — объяснила она.

Однако и самим стоит проявить бдительность. Ведь часто липовые квитанции могут не отличаться от привычных, заменены могут быть только реквизиты или QR-код. Поэтому всегда необходимо внимательно сверять все сведения в них, особенно персональные данные, свой адрес и номер лицевого счета. Можно это сверить также и с квитанциями за предыдущие периоды, по которым уже проведены и зачислены платежи.

«Кроме того, следует внимательно относиться к вывешенным объявлениям на досках объявлений – обязанность сообщать итоги проводимых собраний по смене компании все еще остается. Всегда можно обратиться напрямую лично или по телефону в свою управляющую организацию для выяснения ситуации и сверки реквизитов. Ее реквизиты и телефоны должны быть размещены на табличках в подъездах многоквартирного дома. Либо попросить распечатать квитанцию и непосредственно оплатить в расчетном центре либо в управляющей организации – в зависимости от способа начисления ЖКУ, посетив лично указанные организации. Тем более пени за просрочку в оплате ЖКУ начинают начисляться только на второй месяц просрочки и за это время выяснить необходимое вполне возможно», — сказала юрист.

Другим способом мошенничества могут быть предложения различных услуг под видом сотрудников управляющей организации. Например, замена счетчиков, когда необходимости в такой замене нет, при этом собирая денежные средства за ненужные услуги и приборы наличными средствами сразу в руки. Практически все управляющие организации вывешивают о таких мероприятиях объявления, а также все дополнительные услуги включаются в квитанцию на оплату ЖКУ.

«Одним из способов мошенничества может быть рассылка смс о долге и с указанием ссылка на сайт, где этот долг можно оплатить. При переходе на такой сайт можно увидеть аналог сайта вашей управляющей организации, но оплачивая денежные средства через этот сайт – деньги попадают прямо в руки (на счета) мошенников. Адрес сайта может отличаться немного от адреса реального сайта управляющей организации. Поэтому здесь так же один способ выяснить – обратиться в Вашу управляющую организацию для подтверждения информации и узнать реальный адрес их сайта, чтобы не заплатить мошенникам», — подчеркнула Носик.

Еще одним способом мошенничества уже со стороны нечистых на руку обслуживающих дом организаций – лишние строки на оплаты дополнительных услуг. Если таких услуг не выполнялось или есть сомнения в их законности – вы можете направить заявление в свою управляющую организацию и получить письменные обоснования таких начислений. Заявление можно подать путем направления через электронную почту либо через свой ЛК в ГИС ЖКХ, если не имеется возможности направить нарочно либо через почту.

«В квитанции может появиться необоснованная задолженность. Чаще всего такое возникает, конечно, из-за технической ошибки или человеческого фактора, но бывают случаи и начисления таких платежей намеренно, когда решение о замене управляющей организации уже принято лицензионным органом. Но некоторые нечистоплотные руководители могут попробовать лишние деньги с собственников получить. И если не быть бдительным, то чтобы доказать свою правоту, скорее всего, придется идти в суд и решать вопрос там, чтобы не платить два раза за один и тот же период. При таких мошеннических действиях рекомендуем подключать и правоохранительные органы», — подчеркнула она.

Такую же необоснованную задолженность управляющая организация может предъявить и в суд, направляя туда заявление о вынесении судебного приказа. Ведь его выносят без судебного заседания, только по данным, представленным заявителем. Поэтому необходимо получать всю почтовую корреспонденцию и не отмахиваться от извещений. И при наличии таких фактов – всегда направлять заявление об отмене в течение 10 дней с момента получения.

«Таким образом, всегда мошенники пользуются доверием и невнимательностью граждан, часто играя на эмоциях и чувствах людей. И от самого человека зависит, смогут они воспользоваться этим в своих незаконных целях и схемах или нет», — резюмировала юрист.

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