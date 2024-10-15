Бархатный сезон россияне провели в Азии

Наиболее заметен интерес российских туристов в период бархатного сезона к Азии. Так, в период с сентября по октябрь 2024 года в 2,5 раза выросло количество заказов в Японии (доля направления составила 3,1%). Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Это может быть связано как с красотой страны именно в осенний период — красные клены на фоне горы Фудзи являются одной из визитных карточек Японии — так и с довольно простой процедурой получения визы для граждан России.

На втором месте по росту популярности оказалась Южная Корея: в бархатный сезон 2024 года доля направления составила 2,8%, что в два раза выше показателей в 2023-м. В эту страну россияне могут довольно легко получить разрешение на въезд: K-ETA выдается онлайн. Осень в Южной Корее также очень красивая.

Третью строчку рейтинга занял Вьетнам с долей 1,6%. Интерес российских туристов к этой стране в Юго-Восточной Азии вырос в 2 раза. Сентябрь и октябрь — идеальное время как раз для пляжного отдыха в южной части страны (Хошимин, Фукуок). А вот в популярных Дананге и Нячанге в это время начинается сезон дождей.

В два раза в этом сезоне вырос интерес россиян к ЮАР (доля страны 0,6%) и Венгрии (1,1%). Южная Африка привлекает совершенно другим климатическим поясом — в сентябре и октябре в той части света весна, поэтому отдыхать в Кейптауне комфортно, а погода идеально подходит для осмотра достопримечательностей. А Венгрия популярна у российских туристов, которые едут в основном в Будапешт осматривать знаменитые локации и отдыхать в многочисленных купальнях. К тому же оттуда с венгерской шенгенской визой можно отправиться и в другие страны Европы.

Кроме того, в топ вошли Китай (рост спроса на 75%; доля 6,3%), Филиппины (+ 67%; 0,7%), Греция (+44%; 1,3%), Грузия (+32%; 4,6%) и Азербайджан (+30%; 1,9%). Китай и Филиппины лишний раз демонстрируют повышение интереса российских туристов к Азии. Греция традиционно считается одним из лучших направлений для пляжного отдыха в бархатный сезон. А в Азербайджане и Грузии осенью спадает летняя жара, и российские туристы едут осматривать достопримечательности и дегустировать местную кухню.

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