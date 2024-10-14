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В Россию депортировали девелопера, осужденного за крупное мошенничество

МВД: в РФ депортировали мужчину, осужденного за мошенничество на 30 млн рублей

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Shutterstock

В Россию депортировали из Доминиканы Армена Нерсесяна, осужденного за мошенничество в размере более 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает МВД Медиа.

Волк отметила, что с 2014 по 2016 год мужчина организовал постройку многоквартирного дома в Анапе и получил от инвесторов свыше 30 млн рублей. Но недвижимость в итоге им не досталась, и Нерсесян спрятался за границей.

В 2017 году Анапский городской суд признал Нерсесяна виновным в крупном мошенничестве, фигуранта объявили в международный розыск.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от доминиканских партнеров получены сведения о задержании разыскиваемого», — проинформировала Волк и добавила, что в аэропорту Санто-Доминго представители компетентных органов Доминиканской Республики передали Нерсесяна российским коллегам.

В этом году в Курске осудили бывшего генерального директора компаний по торговле ювелирными изделиями, его лишили свободы на семь лет за мошенничество. С 2015 по 2017 год он похитил поступившие от различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей украшения на общую сумму более 460 млн рублей.

Ранее россиянам предсказали крупную волну мошеннических атак.

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