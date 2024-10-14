В Дагестане женщины похитили более 100 млн рублей, оказывая помощь по соцвыплатам

Женщин из Дагестана подозревают в хищении крупной суммы, которую они получали от местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

По версии следствия, с ноября 2021 года четыре россиянки в возрасте от 26 до 37 лет размещали объявления, в которых за вознаграждение предлагали жителям Дагестана оформление социальных выплат. Они якобы могли способствовать получению помощи бизнесменам, молодым семьям или пенсионерам.

Стоимость «услуг» достигала 500 тысяч рублей. Деньги, которые поступали на их счета, женщины тратили по своему усмотрению. Информация о том, сколько всего людей пострадали, отсутствует.

«Общий ущерб составляет более 100 000 000 рублей», – сообщается в публикации.

В отношении россиянок возбудили уголовное дело по статье о хищении в особо крупном размере. Суд уже избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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