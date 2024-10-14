В Стерлитамаке мужчина с ножом залез на крышу ТЦ и был застрелен полицейскими

Мужчина с ножом забрался на крышу торгового центра, расположенного в городе Стерлитамак (Республика Башкортостан). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, поздно вечером 14 октября прохожие заметили подозрительного гражданина и вызвали полицию. Прибывший на место наряд попытался успокоить вооруженного мужчину, но он залез на крышу ТЦ «Сити молл». Там его окружили полицейские. Мужчина отказался подчиниться правоохранителям и стал угрожать им ножом. В результате по нему открыли огонь. Мужчина скончался на месте.

В сентябре сообщалось, что в Саратовской области россиянина задержали за нападение на собутыльника с японским мечом. Оружием подозреваемый нанес пострадавшему не менее 12 ударов по спине знакомого. Только после нанесения травм выяснилось, что россиянин хотел избить одного молодого человека, а в итоге сделал это с другим.

В апреле подросток ранил ножом двух полицейских в Вологодской области. 16-летнего молодого человека заподозрили в краже металлических столбов. Двое стражей порядка пришли к юноше домой, чтобы опросить его. В ходе беседы подросток схватил нож и напал на полицейских.

Ранее россиянин напал с ножом на жену из-за песни во время романтического ужина.