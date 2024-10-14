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Над Брянской областью сбили девять беспилотников

Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью девять беспилотников

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Над Брянской областью силы ПВО уничтожили девять беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

По данным Минобороны РФ, за час над Брянской областью сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа.

13 октября Богомаз сообщил об очередном отражении атаки беспилотника ВСУ.

До этого в Курской области объявляли опасность атаки беспилотников. Этот режим действовал почти пять часов. Кроме того, в регионе четыре раза в течение дня была объявлена ракетная опасность, а в небе над областью были сбиты три украинские ракеты. Губернатор выразил благодарность защитникам региона.

Ранее в Брянской области ввели режим ЧС.

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