Россиянин ударил мать в живот и спину из-за ее замечаний

Мужчина из Химок поссорился с матерью и оказался под арестом. Об этом сообщает управление СК РФ по Подмосковью.

По версии следствия, между родительницей и ее взрослым сыном возник конфликт, во время которого молодой человек нанес 47-летней женщине несколько ударов ножом в спину и живот.

Приехавшие на место медики направили женщину в больницу, но спасти ее не удалось.

Молодого человека оперативно задержали.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, изъят нож, назначена СМЭ, проводятся допросы», – сообщается в публикации.

В беседе с правоохранителями россиянин заявил, что они с матерью постоянно конфликтовали. Женщина часто высказывала претензии из-за того, что сын был безработным и много пил.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под арестом. Тем временем правоохранители продолжают собирать доказательства.

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