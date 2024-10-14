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В ЭИСИ назвали форум «Сделано в России» главным событием года для предпринимателей

Политолог Кислицына: в России удалось выстроить устойчивую экономическую систему

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Пресс-служба Международного экспортного форума «Сделано в России-2023»

Международный экспортный форум «Сделано в России» в этом году выступил точкой притяжения предпринимателей, ориентированных на экспорт своей продукции, и тех, кто только планирует выйти на международный экономический контур. Об этом по его итогам рассказала руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына.

По ее словам, на полях форума прошли дискуссии с участием представителей органов государственной власти и профильных экспертов.

«Все это подчеркивает высокий уровень мероприятия и подтверждает его статус главного события года для предпринимательского сообщества. Принципиально важно, что организованные на форуме обсуждения содержательно встроены в актуальные вопросы развития России. Здесь и национальные проекты, и новые национальные цели развития, и стратегическое ориентирование экспортных цепочек на государства Востока и Юга», — сказала она.

Кислицына подчеркнула, что речь идет не просто про статусную, но и про направленную на решение конкретных задач по развитию страны площадку.

«Развитие экономики России вопреки санкциям — результат правильного и эффективного курса по экономическому развитию страны в новых обстоятельствах, заданного президентом. Удалось выстроить стабильную и устойчивую экономическую систему и оперативно перестроиться там, где после введения санкций это было необходимо», — сказала эксперт.

В пример она привела замещение продукции ушедших из России компаний альтернативными производителями. По ее словам, взаимодействие с западными рынками компенсируют за счет торговли с ключевыми игроками многополярного мира.

«Разработан комплекс мер государственной поддержки экспортеров. Действует широкий пакет финансовых и нефинансовых мер поддержки предпринимателей, реализуются федеральные программы, работают образовательные площадки, такие как «Школа экспорта», в регионах работают центры поддержки экспортеров. Предпринятые действия по поддержке сферы напрямую влияют на растущие показатели экспортного потенциала страны», — сказала Кислицына.

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