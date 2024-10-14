Глава Минсельхоза РФ рассказала, что ест вместо хлеба

Глава Минсельхоза России Оксана Лут призналась, что вместо хлеба ест пастилу. Соответствующее заявление она сделала во время пленарной сессии форума «Сделано в России», сообщает РИА Новости.

По словам министра, ей нельзя есть хлеб.

«Пастила очень похожа на хлеб, и у меня дома всегда есть «Белевская пастила». «Коломенскую» я тоже люблю, у нее другой вкус совершенно», — сказала она.

Лут также отметила, что пастила является знаковым российским продуктом, о котором должен узнать весь мир.

«Мы над этим будем работать», — подчеркнула она.

В сентябре исследование ПРО Бренд, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что большинство — 68% — россиян едят хлеб и хлебобулочные изделия каждый день. Из них во время каждого приема пищи употребляют 30%, один раз в день — 38%.

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