Треть россиян назвали отечественный цирк лучшим в мире

Каждый третий житель страны гордится российским цирком и считает его лучшим в мире, показал опрос ВЦИОМ.

В том, что российский цирк превосходит китайский, канадский и американский, убеждены 34% респондентов.

Большинство опрошенных (94%) хотя бы раз бывали в цирке и остались под впечатлением от многообразия жанров, ярких костюмов и ощущения праздника, который дарит представление.

Согласно опросу, посещать действо в кругу семьи или вместе с детьми предпочитают 44% россиян. Каждый пятый смотрит представления регулярно, отправляясь в цирк с детьми, родителями или внуками. Для этой категории опрошенных поход в цирк стал доброй семейной традицией и вариантом доступного досуга.

Каждый второй россиянин (54%), имеющий внуков, водил их в цирк, отмечая уникальность выступлений с животными, комических реприз, красоту и точность исполнения акробатических номеров.

Кроме того, исследование ВЦИОМ показало, что у большей половины россиян цирк ассоциируется с животными: 64% считают, что выступления в жанре дрессуры являются неотъемлемой частью традиций отечественного циркового искусства.

При этом негативные представления о содержании и обращении с животными в 65% случаев связаны не со стационарными, а с цирками-шапито, зачастую работающими с нарушениями. Отмечается, что более критичны в оценках содержания животных в цирках те, кто давно не был в цирке, а также те, кто меньше интересуется реальными условиями содержания животных, но чаще черпает такую информацию из социальных медиа, которая зачастую эмоционально окрашена.

Во ВЦИОМ считают, что выводы о плохом содержании животных в цирках формируются преимущественно на основе недостоверной информации, часто носящей резонансный характер. Таким образом появляется почва для формирования мифов и стереотипов по этой теме.